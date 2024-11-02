Кикшеринговая компания начала собирать по городу средства передвижения.

В компании Whoosh объявили об окончании сезона кикшеринга. Компания приступила к сборке самокатов. С каждым часом этих средств передвижения будет все меньше. В нынешнем сезоне сервис поставил очередной рекорд. Среднее количество поездок выросло на 25 % в сравнении с прошлым сезоном и составило 11. В целом в течение сезона омичи проехали более 2,5 млн км на самокатах сервиса. Доля транспортных поездок в этом сезоне составила 80 %. Это означает, что 8 из 10 поездок на самокатах Whoosh в Омске совершается не для досуга и прогулки, а по делам – чаще всего от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров.

Самые популярные маршруты для поездок на самокатах проходят по проспекту Мира, улицам Красный Путь и Химиков. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 1200 нарушителей. При этом более 99 % всех поездок на самокатах Whoosh в Омске совершалось без нарушения правил.