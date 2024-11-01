Накануне женщина выпала из салона, когда маршрутка ехала по улице Суворова.

Вчера, 31 октября, в омских СМИ появилась информация, что пассажирка маршрутки выпала из салона прямо на дорогу. Омичке понадобилась медицинская помощь. Эта ситуация произошла во время кругового движения маршрутки по улице Суворова, когда женщина упала на двери, и те внезапно открылись.

Следственный комитет России по Омской области начал процессуальную проверку. Сегодня, 1 ноября, Информационный центр СК России сообщил, что ситуацией заинтересовался глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

Он поручил доложить о результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.