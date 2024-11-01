Проблему переполнения площадок для сбора ТКО можно решить только согласованными действиями окружных администраций, управляющих компаний и жильцов МКД.

Несанкционированные свалки и переполненные площадки для сбора твердых коммунальных отходов продолжают волновать омичей. Горожане пишут жалобы во всевозможные инстанции, обращаясь в том числе к регоператору по обращению с ТКО «Магнит». Очередной крик души раздался из Кировского административного округа Омска.

– Нет площадок для сбора мусора!!! Под окном постоянная свалка!!! – написал один из жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Рокоссовского, 16, корпус 4.

На проверку жалобы выехали представители окружной администрации и компании-регоператора. Оказалось, что пятиэтажным домом управляет ООО «УК «Парковый», и именно туда первоначально стали поступать жалобы. К моменту приезда совместной комиссии управляющая компания не просто убрала мусор, но и высадила рядом с местом бывшей свалки молодые саженцы и на торце дома установила видеокамеру для фиксации возможных нарушений в будущем. А такого никто не исключает, ведь, как признал представитель администрации Кировского округа, жильцы и УК неохотно оборудуют контейнерные площадки и специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов, а на имеющихся площадках зачастую не хватает контейнеров.

– Мы не оставляем без внимания ни одного обращения жителей, а кроме того, и сами инспекторы инициируют в рейды с проверками соблюдения требований Правил благоустройства. Но для нас большой проблемой является длительное нерешение вопроса о наделении органов местного самоуправления правами составлять протоколы и за нарушения установленных требований. Сегодня это является прерогативой только должностных лиц профильного министерства природных ресурсов. То есть наш инспектор видит нарушение, а привлечь виновного к ответственности зачастую не может просто по причине отсутствия соответствующих полномочий, – прокомментировал ситуацию начальник отдела контроля по Кировскому АО Павел Кузьмин.

Начальник отдела логистики администрации КАО Евгений Алексеев сообщил, что, готовясь к выезду с проверкой, специально выписал места нахождения ближайших площадок для сбора ТКО. Оказалось, что во всем квартале между улицами Рокоссовского, Дианова от улицы Фугенфирова до бульвара Космонавтов, где расположены два десятка больших домов, нет и ни одной специальной площадки для крупногабаритных отходов. Это явное нарушение, ведь по нормативам расстояние от контейнерной площадки до близлежащих домов должно быть не более 100 метров.

– Конечно, с одной стороны, хорошо, что все так завершилось – управляющая организация отработала, самовольная свалка ликвидирована, приняты меры для недопущения появления ее впредь. Но проблема-то не решена: площадки для накопления отходов не было и нет. А куда людям выносить диваны и другой крупный мусор? Ну, они найдут новое место. Этот вопрос необходимо решать совместно УК и администрации округа вместе с жильцами дома, – подытожила разговор заместитель генерального директора по экологии и безопасности ООО «Магнит» Тонзилэ Кормишенко.

Итоги выезда по жалобе прокомментировал председатель общественного совета при ООО «Магнит» Александр Лихачев:

– Я остался в некотором недоумении от действий жильцов дома. Первое. Свалка, оказывается, была не на общественной территории, а на земельном участке под домом. Потому пафос жалобы непонятен: раз это частная территория собственников – они и должны все очищать, а не администрация и не оператор. Все по закону. Второе. Почему свалка – а ограждения территории нет, так как оказалось, что дом вообще в общем котле – только думают перейти на спецсчет на десятом году сбора взносов. Третье. Как вообще работают управляющие компании (не только УК «Парковый»)? Они что, до комиссии не знали, что во всем микрорайоне нет специальной площадки? Четвертое. Прошло пять лет мусорной реформы, а народ до сих пор не разобрался, кто за что отвечает. Ну, не отвечает «Магнит» за оборудование площадок, за контейнеры. Его задача – своевременный вывоз отходов. Наконец, пятое, главное. Пока не завершим начатую в 2020 году инвентаризацию всех площадок для накопления отходов, порядка не будет. Необходимо также поставить и контейнеры по расчету. Теперь мы все жильцы – собственники. Это наша ответственность, а Госжилинспекция должна спрашивать со всех, и не только с УК. Равнодушие рождает беспорядок.

Напомним, что согласно Правилам обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, такие площадки создаются органами местного самоуправления (ОМС). Схема создания контейнерной площадки для сбора мусора зависит от того, кому принадлежит место, предназначенное для ее размещения. Если собственником земельного участка является ОМС, то он самостоятельно создает на этом месте контейнерную площадку. Если территория включена в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, то в таком случае управляющая многоквартирным домом организация обязана обратиться в ОМС с заявлением на создание места сбора твердых коммунальных отходов. ОМС выносит решение и определяет место сбора ТКО. Управляющая организация организует площадку сбора ТКО и направляет сведения в ОМС для внесения площадки в единый реестр. Обязанность по созданию и содержанию контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках или лицах, которые управляют домами.