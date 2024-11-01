Омск-Информ
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·Происшествия

Она не успела перейти рельсы прежде, чем ее настиг грузовой состав.
Сегодня на железнодорожной станции Марьяновка в Омской области произошел несчастный случай. Как сообщает транспортная полиция, 59-летняя женщина переходила рельсы перед приближающимся грузовым поездом, и поезд ее сбил.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
Отметим, что 26 и 27 октября в Омской области поезда сбили еще двоих людей. Один мужчина переходил через рельсы в неположенном месте, а другой пытался пролезть под вагоном. Оба погибли.
·Происшествия

Она не успела перейти рельсы прежде, чем ее настиг грузовой состав.
Сегодня на железнодорожной станции Марьяновка в Омской области произошел несчастный случай. Как сообщает транспортная полиция, 59-летняя женщина переходила рельсы перед приближающимся грузовым поездом, и поезд ее сбил.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
Отметим, что 26 и 27 октября в Омской области поезда сбили еще двоих людей. Один мужчина переходил через рельсы в неположенном месте, а другой пытался пролезть под вагоном. Оба погибли.