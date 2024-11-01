Цель конкурса – формирование экологических привычек у юных омичей, привлечение их внимания к вопросам сокращения отходов и разумного потребления.

В преддверии новогодних праздников в Омской области стартовал конкурс игрушек, созданных из вторичных материалов. Его оганизатором выступил регоператор по обращению с ТКО «Магнит». Цель акции – формирование экологических привычек у юных омичей. Принять участие в конкурсе могут школьники и воспитанники детсадов. Участникам предлагается использовать такие материалы, как пластик, бумага, металл и вышедшая из моды одежда.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий:

Создать новогоднюю игрушку из вторсырья (пластик, бумага, металл, одежда и т. д.).

Игрушка должна быть прочной, эстетичной, иметь крепление для елки и соответствовать размерам и весу, чтобы не повредить дерево.

Разместить фотографию работы в группе «Кот Магнитик» (VK) с хештегом #ЭкоИгрушка2024 и указать использованные материалы.

Каждый участник может представить одну игрушку.

Работы принимаются до 5 декабря включительно. Игрушки необходимо привезти в офис регионального оператора (г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, кабинет 501) до 5 декабря 2024 года. На каждой игрушке должен быть паспорт с указанием автора, названия и использованных материалов, а также контактных данных для связи. Призы включают сладкие подарки и наборы для творчества. Также будет вручен приз зрительских симпатий, основанный на количестве комментариев и лайков под работами.

– Конкурс новогодних игрушек из вторсырья – это не только возможность проявить свои творческие способности, но и показать, как из ненужных вещей можно создать что-то красивое и полезное. Нам уже поступают работы от ребят из сел и деревень – они действительно уникальны и красивы. Желаем удачи всем участникам конкурса, – отметил генеральный директор РО «Магнит» Карен Егоян.

Конкурс стал логичным продолжением просветительской программы «Разделять просто», которую с сентября этого года реализует регоператор «Магнит».В ее рамках на школьных уроках детям рассказывают о том, как важно ответственно относиться к окружающей природе, и объясняют, как просто мусор можно превратить в полезное вторсырье.