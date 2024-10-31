Она ехала домой, когда на нее напали преступники.

На 44-летнюю медсестру из Омской области, которая участвовала в СВО и погибла , было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части и места службы». Как сообщает «НГС55», дело прекратили на основании смерти подозреваемого.

В день гибели медсестра вместе с двумя сослуживцами ехала домой. Их преследовала, а потом подрезала другая машина. Из нее вышли несколько человек с оружием. Они схватили омичку и одного ее сослуживца. Еще одному удалось сбежать.

Медсестру увезли на одну из дач. Там ее избили молотком, а потом нанесли удары ножом. Это убийство расследуют.