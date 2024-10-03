Омск-Информ
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·Общество

Галина Костикова ушла добровольцем в 2022 году. У нее осталось трое детей.

Вчера, 2 октября, в поселке Новоомском Омского района прошло прощание с участницей СВО, прапорщиком Галиной Костиковой. 9 июля 2022 года она добровольно ушла служить в качестве медсестры.

До этого жительница поселка работала в этой же должности в городской клинической больнице № 1 имени Кабанова. У нее осталось трое детей.

Галину Костикову похоронили на кладбище села Троицкого Омского района.

·Общество

Галина Костикова ушла добровольцем в 2022 году. У нее осталось трое детей.

Вчера, 2 октября, в поселке Новоомском Омского района прошло прощание с участницей СВО, прапорщиком Галиной Костиковой. 9 июля 2022 года она добровольно ушла служить в качестве медсестры.

До этого жительница поселка работала в этой же должности в городской клинической больнице № 1 имени Кабанова. У нее осталось трое детей.

Галину Костикову похоронили на кладбище села Троицкого Омского района.