РСХБ выяснил в результате опроса на платформе «Я в Агро», что польза людям для молодежи даже важнее материального вознаграждения.

Каждый второй молодой россиянин, который связывает своё будущее с агросектором, выбирает профессию исходя из того, что она приносит пользу людям. Такой результат показал опрос на платформе РСХБ «Я в Агро».

– Согласно результатам опроса РСХБ, при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность – не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознаграждён по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надёжно защищена от внешних факторов. За 8 месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5 %, а в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 17,5 % по сравнению с прошлым годом, – комментирует заместитель председателя правления банка Елена Батурова.

Согласно результатам исследования, в первую очередь для молодежи агросектора важна польза, которую представители профессии приносят обществу (51 %), на втором месте – материальное вознаграждение и финансовая мотивация (48 %).

Кроме того, для них важны уровень образования и квалификации (33 %), а также социальный статус (31 %). Не так выраженно влияют на престижность специальности семейные традиции, личный круг общения – их отметили 26 % респондентов.

– Для меня учёба и дальнейшая работа по аграрной специальности – это осознанный выбор, который открывает важные преимущества в будущем. Во-первых, сейчас сельское хозяйство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Во-вторых, мне нравится осознавать, что моя деятельность будет приносить реальную пользу большому количеству людей. Ну и в-третьих, АПК будет актуален всегда, и это та востребованность, к которой я стремлюсь, – делится мнением студентка 4-го курса бакалавриата «Зоотехния» Омского ГАУ им. П. А. Столыпина Ирина Черепова.

Для содействия трудоустройству в агросфере РСХБ развивает базу поиска работы и учебных курсов «Я в Агро». На ней уже свыше 30 тыс. вакансий.

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