До конца года можно успеть получить в «Евромеде» консультацию сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен, а также пройти лечение варикоза со скидками.

С 1 ноября по 31 декабря в «Евромеде» действует скидка 35 %* на консультацию сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен, а также скидка 10 %* на лазерное** лечение варикоза.

Варикозное расширение вен – заболевание, проявляющееся извитостью вен, увеличением их длины и просвета, появлением узлов. Бытует мнение, что варикозом страдают исключительно женщины и чаще – пожилого возраста. Однако это далеко не так. Часто заболевание затрагивает и молодых женщин, и мужчин разного возраста, иногда даже подростков.

Одной из причин варикоза является наследственный фактор. Но толчками к появлению или развитию этого заболевания могут быть: малоподвижный образ жизни;

длительные статические нагрузки;

избыточный вес и ожирение;

вредные привычки;

гормональные нарушения;

беременность;

другое.

Людям, входящим в группы риска, рекомендуется тщательно следить за здоровьем вен, регулярно проходить диагностику, а при необходимости и вылечить заболевание.

Комплексными услугами по диагностике и лечению варикоза омичи могут воспользоваться в медицинском центре «Евромед».

Выявить причину

Диагностика варикоза в период акции проводится со скидкой 35 %* – за 1800 руб. вместо 2750 руб.

Золотым стандартом диагностики варикозной болезни принято считать дуплексное сканирование вен. Это функциональное исследование позволяет определить патологию поверхностных и глубоких сосудов. С помощью сканирования врач может оценить проходимость вен, функцию клапанного аппарата сосудов, их диаметр. Такие данные позволяют понять, здоровые ли у пациента вены или есть какая-то патология, и точно установить диагноз.

Показания к дуплексному сканированию вен определяет врач после консультации и осмотра. Как правило, исследование проводится при:

внешних признаках варикозной болезни: ярко выраженные, вздутые вены, сосудистая сетка и пр.;

наличии физического дискомфорта и симптомов заболевания: отечность нижних конечностей, тяжесть в ногах, судороги и др.

В «Евромеде» для диагностики варикозной болезни можно пройти консультацию сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен. С 1 ноября по 31 декабря 2024 года на такую услугу действует скидка 35 %*. Стоимость составит 1800 руб. вместо 2750 руб. Результаты исследования и рекомендации выдаются на руки сразу после проведения диагностики.

Для диагностики варикоза в рамках акции* можно обратиться в три корпуса «Евромеда» по адресам:

– ул. Съездовская, 29/3 – к сердечно-сосудистому хирургу высшей категории Лепилину Михаилу Александровичу и сердечно-сосудистому хирургу Москаленко Алексею Игоревичу;

– ул. Лукашевича, 21б – к заведующему Центром хирургии № 4, врачу-хирургу высшей категории, флебологу Верёвкину Сергею Александровичу и к врачу-хирургу высшей категории, флебологу Фёдорову Александру Олеговичу;

– ул. Кемеровская, 13 – к сердечно-сосудистому хирургу, врачу ультразвуковой диагностики первой категории, к.м.н. Левданскому Евгению Геннадьевичу.

Избавиться от проблемы

Лазерное лечение варикоза во время акции проводится со скидкой 10 %*.

Радикально варикозное расширение вен лечится только хирургическим путем. И если раньше единственным вариантом была открытая операция, то сегодня хирургическое лечение варикозной болезни – это преимущественно щадящие и малотравматичные операции одного дня. Современное оборудование и технологии позволяют провести лечение без длительного отрыва от повседневных дел и с минимальным риском осложнений. Одна из щадящих операций носит название эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК).

ЭВЛК выполняется в амбулаторном режиме, под местной анестезией и без госпитализации. Эта операция позволяет за один день решить многолетнюю проблему варикозной болезни и вернуться к привычному образу жизни.

Лазерное лечение также предполагает короткий восстановительный период и высокий косметический эффект. Во время операции делается единственный прокол, который наносит организму минимальный ущерб. При проведении ЭВЛК не выполняются разрезы и не накладываются швы, поэтому шрамы после операции отсутствуют.

С 1 ноября по 31 декабря 2024 года в «Евромеде» на лазерное лечение одного, двух и трех венозных стволов действует скидка 10 %*.

Лазерное лечение варикоза в Центре проводят врач-хирург высшей квалификационной категории, флеболог Веревкин С.А., врач-хирург высшей квалификационной категории, флеболог Фёдоров А.О., врач, сердечно-сосудистый хирург высшей категории Лепилин М.А. и врач, сердечно-сосудистый хирург Москаленко А.И.

Получить подробную информацию и записаться к специалистам «Евромеда» можно по тел. 66-49-84.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция действует с 01.11.2024 по 31.12.2024. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru.

** Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей.

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