Новый G-Profi Expert Center в Казани обеспечит квалифицированную техническую поддержку для промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий.

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center. Его оснащение позволяет проводить мобильные исследования непосредственно в месте работы техники. Теперь профессиональной оперативной поддержкой обеспечены ведущие отрасли промышленности Республики Татарстан, включая предприятия машиностроения, сельского хозяйства и энергетики.

– «Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства, – отметил генеральный директор предприятия Анатолий Скоромец.

Уточним, что мобильные лаборатории производства оснащены специализированными приборами для проверки состояния работающего масла. Комплект аппаратуры для безразборной диагностики индустриального модуля помогает выявить отклонения в работе оборудования.

Происходит это так. Специалисты при помощи инфракрасного и рентгено-флуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра анализируют состав масел, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение помогает интерпретировать результаты тестирования и составлять рекомендации по использованию техники. Весь процесс занимает всего 30 минут.