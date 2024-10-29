Подросток пробудет в СИЗО до 27 декабря.
В прокуратуре дали новые подробности по инциденту с подростком, напавшим с ножом на женщину-таксиста. Марьяновский районный суд Омской области рассмотрел в суде поддержанное прокуратурой ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему школьнику. Он обвиняется по чч. 1, 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как ранее сообщал «Омск-информ», по версии следствия 27 октября 15-летний подросток в целях поездки в соседний район вызвал такси. По прибытию автомобиля у него с 38-летней таксисткой возник конфликт из-за канистры с бензином. Молодой человек, ранее судимый за кражу и угон автомобиля, нанес водителю 5 непроникающих ножевых ранений. Женщина узнала в нападавшем сына знакомых, смогла оказать активное сопротивление, выбежать из машины и сообщить о случившемся в полицию. Школьник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе в районе деревни Спартак Москаленского района, где он, не справившись с управлением, съехал на угнанном автомобиле в кювет. Сегодня Марьяновский районный суд Омской области с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 декабря. Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.