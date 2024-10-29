Омск-Информ
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·Общество

NFC-таблички могут перестать работать.
В мэрии Омска предупредили горожан о возможных сбоях в работе системы быстрых платежей в общественном транспорте. Завтра, 30 октября, пассажиры могут не получить скидку, оплачивая проезд с помощью NFC-табличек с QR-кодами.
– По информации НСПК, 30 октября на инфраструктуре транспортной процессинговой платформы будут проводиться плановые работы. В связи с этим в работе сервиса, осуществляющего операции по NFC-табличкам в городском пассажирском транспорте, могут наблюдаться прерывания, – сообщили в мэрии.
Сообщить о неработающей NFC-табличке пассажиры могут по телефону 90-12-12. Нужно указать маршрут и гаражный номер автобуса.
·Общество

NFC-таблички могут перестать работать.
В мэрии Омска предупредили горожан о возможных сбоях в работе системы быстрых платежей в общественном транспорте. Завтра, 30 октября, пассажиры могут не получить скидку, оплачивая проезд с помощью NFC-табличек с QR-кодами.
– По информации НСПК, 30 октября на инфраструктуре транспортной процессинговой платформы будут проводиться плановые работы. В связи с этим в работе сервиса, осуществляющего операции по NFC-табличкам в городском пассажирском транспорте, могут наблюдаться прерывания, – сообщили в мэрии.
Сообщить о неработающей NFC-табличке пассажиры могут по телефону 90-12-12. Нужно указать маршрут и гаражный номер автобуса.