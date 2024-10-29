Омск-Информ
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·Общество

Новые граждане страны не встали на воинский учет.
Вчера полицейские на рынке «Торговый город» выявляли эмигрантов, получивших гражданство России и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Из 35 проверенных мужчин, 9 оказались уклонистами. Им вручили повестки о явке в районный военкомат по месту проживания.
Также полицейские составили на двоих граждан Казахстана протоколы по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ – уклонение иммигранта от прохождения контроля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного содержания, в центре временного размещения иммигрантов, а равно нарушение правил проживания в указанных местах.
В меропритии кроме полиции принимали участие сотрудники Следственного комитета, военно-следственного комитета и Кировского районного военкомата. Они действовали при силовой поддержке бойцов ОМОН «Штурм» Росгвардии.
·Общество

Новые граждане страны не встали на воинский учет.
Вчера полицейские на рынке «Торговый город» выявляли эмигрантов, получивших гражданство России и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Из 35 проверенных мужчин, 9 оказались уклонистами. Им вручили повестки о явке в районный военкомат по месту проживания.
Также полицейские составили на двоих граждан Казахстана протоколы по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ – уклонение иммигранта от прохождения контроля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного содержания, в центре временного размещения иммигрантов, а равно нарушение правил проживания в указанных местах.
В меропритии кроме полиции принимали участие сотрудники Следственного комитета, военно-следственного комитета и Кировского районного военкомата. Они действовали при силовой поддержке бойцов ОМОН «Штурм» Росгвардии.