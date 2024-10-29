Новые граждане страны не встали на воинский учет.

Вчера полицейские на рынке «Торговый город» выявляли эмигрантов, получивших гражданство России и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Из 35 проверенных мужчин, 9 оказались уклонистами. Им вручили повестки о явке в районный военкомат по месту проживания.

Также полицейские составили на двоих граждан Казахстана протоколы по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ – уклонение иммигранта от прохождения контроля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного содержания, в центре временного размещения иммигрантов, а равно нарушение правил проживания в указанных местах.

В меропритии кроме полиции принимали участие сотрудники Следственного комитета, военно-следственного комитета и Кировского районного военкомата. Они действовали при силовой поддержке бойцов ОМОН «Штурм» Росгвардии.