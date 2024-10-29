У Сергея Горобца есть все шансы возглавить Третий апелляционный суд общей юрисдикции.

В четверг, 31 октября, на заседании Высшей квалификационной коллегии судей обсудят кандидата на пост руководителя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, который базируется в Сочи. На эту должность претендует Сергей Горобец.

Карьера специалиста началась в Омске, где он с 1996 по март 2001 года являлся судьей гарнизонного военного суда. В последующие четыре года он исполнял обязанности заместителя председателя этой инстанции, после чего был назначен судьей Западно-Сибирского окружного военного суда (2005–2007 годы).

С 2007 по 2023 год Сергей Горобец занимал различные судейские должности в Санкт-Петербурге, в том числе возглавлял Невский районный суд с 2011 по 2022 год. В декабре 2023 года его утвердили на посту зампредседателя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. С 18 октября нынешнего года Горобец стал исполняющим обязанности председателя инстанции.

Третий апелляционный суд может пересматривать вердикты, принятые нижестоящими инстанциями следующих регионов: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и некоторых других.