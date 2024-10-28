Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Детеныши появились сразу у двух самок.
В Большереченском зоопарке родились два марала. По одному детенышу принесли самки Мила и Алтайка.
– Как правило, самки маралов приносят одного детеныша (реже – двоих). Находят в стаде друг друга по запаху. Что примечательно, чужого детеныша новоиспеченная мамочка к себе не подпустит. Пока теленок бодрствует, самка очень мало кормится, все ее внимание направлено на патрулирование окрестностей, – рассказали в зоопарке.
Алтайский марал, он же марал, – это крупный благородный олень. Ранее в Большереченском зоопарке уже сообщали о рождении одного алтайского марала. Это произошло 1 июня.
·Общество

Детеныши появились сразу у двух самок.
В Большереченском зоопарке родились два марала. По одному детенышу принесли самки Мила и Алтайка.
– Как правило, самки маралов приносят одного детеныша (реже – двоих). Находят в стаде друг друга по запаху. Что примечательно, чужого детеныша новоиспеченная мамочка к себе не подпустит. Пока теленок бодрствует, самка очень мало кормится, все ее внимание направлено на патрулирование окрестностей, – рассказали в зоопарке.
Алтайский марал, он же марал, – это крупный благородный олень. Ранее в Большереченском зоопарке уже сообщали о рождении одного алтайского марала. Это произошло 1 июня.