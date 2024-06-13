Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он появился на свет в День защиты детей, 1 июня.
В Бльшереченском зоопарке родился детеныш алтайского марала. Он появился на свет в День защиты детей, 1 июня.
– Малыш на редкость смелый, не видит необходимости прятаться в укрытиях, с интересом относится к гостям и своим киперам, – рассказали в зоопарке.
Сейчас у животного на спине виднеется узор из пятен, однако через полгода шерсть марала полностью окрасится в рыжий цвет.
·Общество

Он появился на свет в День защиты детей, 1 июня.
В Бльшереченском зоопарке родился детеныш алтайского марала. Он появился на свет в День защиты детей, 1 июня.
– Малыш на редкость смелый, не видит необходимости прятаться в укрытиях, с интересом относится к гостям и своим киперам, – рассказали в зоопарке.
Сейчас у животного на спине виднеется узор из пятен, однако через полгода шерсть марала полностью окрасится в рыжий цвет.