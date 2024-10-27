Рост стоимости сырья и энергоносителей в данном случае вторичен.
Генеральный директор АО «Сибхлеб» Сергей Дурнев анонсировал подорожание хлеба в Омской области. Даже несмотря на рекордный урожай зерна.
По словам руководителя, этот продукт дорожает из-за дефицита кадров.
– Составляющая энергоносителей и сырья уже даже вторична. Первична заработная плата. Мы в отрасли по заработной плате, скажем так, не в лидерах. В свое время мы пытались конкурировать с промышленниками, ну а теперь даже конкурировать с ними не приходится, сами знаете, какие зарплаты на предприятиях ОПК, – цитирует Дурнева «СуперОмск». – Поэтому нам придется увеличивать цены, чтобы, во-первых, компенсировать постоянно растущие затраты на сырье и энергоносители. Ну и самое главное, мы очень плохо конкурируем по зарплатам. То есть человек нам обязательно нужен, а человек сейчас ищет, где выше зарплата. Нас рынок все равно заставит увеличивать цены, чтобы кормить людей.
Ранее гендиректор называл стоимость хлеба из фиолетовой пшеницы.