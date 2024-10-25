Рассчитаться со скидкой 8 рублей можно в 47 автобусных, 8 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутах.

В департаменте транспорта Омска уточнили информацию о муниципальных маршрутах, где можно рассчитаться с помощью NFC-табличек. Эта опция позволяет заплатить за проезд на 8 рублей меньше, всего 27 рублей. Недавно для транспорта заказали 1,5 тыс. дополнительных наклеек.

Как уточнили порталу Om1.ru, с начала проведения акции перевозчикам передано 2800 NFC-табличек для размещения в салонах пассажирского транспорта. Такие наклейки есть в 47 автобусных, восемь в троллейбусных и шесть в трамвайных маршрутах.

Рассчитаться по QR-кодам можно в автобусах по маршрутам № 1, 3, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 42, 45, 46, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 72, 78, 79, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125; в троллейбусах по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67; в трамваях по маршрутам № 1, 2, 4, 7, 8, 9.