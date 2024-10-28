Завотделением ОКБ рассказал о нюансах нарушений мозгового кровообращения, первой помощи при инсульте и дал рекомендации по профилактике заболевания.

Главный внештатный невролог Минздрава Омской области, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК Областной клинической больницы Антон Борт рассказал специалистам Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, как избежать инсульта и его последствий.

– Антон Андреевич, что такое инсульт и каковы его факторы риска?

– Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, возникающее внезапно, с развивающимися симптомами поражения ткани мозга вследствие снижения транспорта кровью кислорода и питательных веществ за короткий промежуток времени. Это может быть кровоизлияние, когда нарушается целостность сосуда, а может быть ишемия, когда возникает какое-то препятствие кровотоку в сосудах головного мозга в виде тромбов, фрагментов холестериновой бляшки и др. Появляется соответствующая неврологическая симптоматика.

Основными факторами риска инсульта являются гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца (мерцательная аритмия), оперированное сердце (искусственные клапаны), сахарный диабет, высокий уровень холестерина, вследствие чего происходит изменение структуры сосудистых стенок, образуются холестериновые бляшки, а также курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, алкоголизм, наркомания.

– Каковы основные признаки инсульта?

– Проявляется инсульт неврологическим дефицитом, то есть может нарушиться какая-то функция движения, чувствительности, в том числе зрения, координации, сознания. Часто у человека нарушается речь, когда он может повторять одни и те же слова, путать их в предложении или вообще молчать, либо появляется выраженная нечеткость речи, как будто у него каша во рту. Он порой перестает понимать слова других людей.

Иногда появляется слабость, нарушение движений в какой-либо конечности: это может быть рука, нога или рука и нога одновременно, по преимуществу без болевого симптома, нарушение чувствительности в них.

Могут быть:

двоение в глазах,

головокружение,

нарушение координации и падения,

выпадения полей зрения,

остро возникшее нарушение глотания,

утрата сознания.

Внутричерепные кровоизлияния очень часто дебютируют с сильной головной болью, которой раньше у этого человека никогда не было, особенно когда она возникает после физической нагрузки на фоне высоких цифр артериального давления. В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

– Какова первая помощь при инсульте?

– Во-первых, обратиться в скорую помощь. Не надо ждать, что такое состояние как-то само пройдет. В домашних условиях никаких препаратов в это время давать не нужно. Если есть повышение артериального давления и оно сопровождается выше указанной симптоматикой, снижать давление самим в этот момент не следует. Первые трое суток мы в отделении стараемся не снижать артериальное давление.

Не нужно также ничего давать через рот, поскольку человек может поперхнуться, и таблетка попадет не в желудок, а в дыхательные пути. Лучше человека положить на бок, чтобы не было аспирации слюной, рвотными массами. Голову следует немного приподнять. При вызове диспетчеру скорой помощи нужно четко назвать симптомы, уровень сознания, цифры артериального давления, время, когда возникло заболевание.

– Какой «разбег» по времени у нас есть для спасения жизни и здоровья человека, так называемое терапевтическое окно?

– «Терапевтическое окно» составляет 4,5 часа. Но здесь необходимо помнить, что «ядро» инфаркта мозга возникает в первые 5–8 минут – это может быть достаточно небольшой участок повреждения. Более большой участок мозговой ткани, в котором нарушен кровоток, также может не функционировать, но он еще жизнеспособен. Когда мы восстанавливаем кровоток, он оживает. Но сделать это возможно в течение 4,5 часа: мы проводим тромболитическую терапию, то есть пытаемся растворить тромб с помощью медикаментозных препаратов. Но, опять же, не нужно ждать 4,5 часа, потому что каждую минуту при ишемическом инсульте безвозвратно погибает около 2 млн клеток головного мозга.

Если большой тромб перекрыл артерию, а это можно увидеть при проведении КТ-ангиографии в стационаре, то в течение 6 часов, а иногда и больше, есть возможность его убрать. Данная методика называется тромбоэкстракция и применяется практически в каждом сосудистом центре.

Для проведения подобных манипуляций должны быть показания и не должно быть противопоказаний. Одновременно мы определяем причины инсульта и начинаем его вторичную профилактику, поскольку дефект остался, и его нужно каким-то образом скорректировать, так как всегда есть риск повторного инсульта.

Мультидисциплинарные команды, куда входят специалисты реабилитационной медицины, логопеды, психологи, инструкторы ЛФК, средний медицинский персонал, восстанавливают ту функцию, которая у человека пострадала и борются с рисками осложнений: пролежней, аспираций и пневмоний, тромбозов вен – бичом маломобильных состояний.

Если не получается полностью восстановить, такой пациент направляется в реабилитационное отделение.

Наиболее эффективное восстановление после инсульта занимает первые 2 года. Здесь все зависит от самого человека, который совместно с врачом должен придерживаться плана реабилитации, ежедневно трудиться и тренироваться, чтобы вернуться к нормальной жизни.

– Многие в своем речевом обиходе употребляют выражение «микроинсульт». Например, мой родственник перенёс микроинсульт…

– Нет такого понятия «микроинсульт»! Либо есть инсульт, либо его нет. Существуют так называемые лакунарные инсульты с участком поражения мозга до 1-2 см, чаще всего их причиной может быть сахарный диабет, длительно текущая гипертоническая болезнь. Но и здесь тяжесть симптоматики будет зависеть от его локализации. Это может быть и грубая парализация, если лакунарный инсульт локализован на пересечении проводящих нервные импульсы путей, либо человек может даже погибнуть, если затронут так называемый ствол мозга, в котором сконцентрированы жизненно важные функции: регуляции дыхания, кровообращения, глотания.

А еще при лакунарных инсультах, даже если нет видимой грубой неврологической патологии, в 33 % случаев может развиться сосудистая деменция.

– Как избежать инсульта и его последствий?

– Если человек хочет быть социально активным, работать, финансово обеспечивать свою семью, помогать детям, он будет следить за своим здоровьем. А для этого нужно раз в год проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление, общее самочувствие, сахар крови, липидный спектр, проходить электрокардиографию. Если есть склонность к стенозированию сосудов, необходимо пройти дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

При появлении каких-либо неполадок со здоровьем всегда следует обращаться к участковому терапевту в поликлинику. Он подберет методы профилактики, обследования и лечения. Ну и, конечно же, нужно вести здоровый образ жизни, включающий в себя отказ от курения и алкоголя, умеренную физическую нагрузку, правильное питание, постоянный контроль основных показателей здоровья (давление, холестерин, глюкоза), полноценный сон.

ЗОЖ – это мощный инструмент в руках каждого из нас, которым мы можем успешно пользоваться в профилактике инсульта и других заболеваний.