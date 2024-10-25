Ситуацию в омском клубе заслуженный тренер России назвал «аховой». Результаты «ястребов» никого не устраивают.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин, работавший главным тренером «Авангарда» в сезоне 2016/2017, высказался о возможной отставке нынешнего рулевого «ястребов» Сергея Звягина. По словам специалиста, это решение «давно назрело». Ситуацию в омском клубе он назвал «аховой».

– Думаю, решение в «Авангарде» давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделана куча, внутри клуба происходят перестановки. Очевидно, что команда на сегодняшний день не справляется с ситуацией, результаты никого не устраивают. И надо искать какой-то выход из этого положения. Наверняка работа по поиску нового тренера уже ведется. А мы продолжаем следить за развитием событий, – цитирует Канарейкина портал «ВсеПроСпорт».

Накануне хоккейный инсайдер Артур Хайруллин сообщал, что отставка Звягина произойдет до воскресного матча «Авангарда» против магнитогорского «Металлурга».

Из 18 матчей нынешнего сезона «ястребы» выиграли только 6 и идут на десятом месте в Восточной конференции, не попадая в плей-офф. В среду, 23 октября, «Авангард» проиграл дома челябинскому «Трактору» со счетом 3:4. Сергей Звягин после матча заявил, что команда не сдается.