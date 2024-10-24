Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер высоко оценил усилия команды, проигравшей «Трактору».

Вчера, 23 октября, в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин раскрыл свое видение игры команды, проигравшей в домашнем матче челябинскому «Трактору». Омичи уступили со счетом 3:4, одержав 12-е поражение в регулярном чемпионате КХЛ.

- Хорошо начали. У первой бригады неплохо получилось. В первый период удалось сравнять счет и создать несколько острых периодов. Однако на сегодня это была игра в неравных составах. Ребята не переставали биться. Немного не хватило уверенности, - считает Звягин. – Была масса моментов, когда мы очень хорошо играли в отборе, но потом отдали шайбу сопернику.  При этом ребята не сдаются, нашей команде присуща спортивная злость.

Сейчас у «Авангарда» 13 очков в 18 играх, они занимают 10-е место в таблице Восточной конференции.

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·Спорт

Главный тренер высоко оценил усилия команды, проигравшей «Трактору».

Вчера, 23 октября, в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин раскрыл свое видение игры команды, проигравшей в домашнем матче челябинскому «Трактору». Омичи уступили со счетом 3:4, одержав 12-е поражение в регулярном чемпионате КХЛ.

- Хорошо начали. У первой бригады неплохо получилось. В первый период удалось сравнять счет и создать несколько острых периодов. Однако на сегодня это была игра в неравных составах. Ребята не переставали биться. Немного не хватило уверенности, - считает Звягин. – Была масса моментов, когда мы очень хорошо играли в отборе, но потом отдали шайбу сопернику.  При этом ребята не сдаются, нашей команде присуща спортивная злость.

Сейчас у «Авангарда» 13 очков в 18 играх, они занимают 10-е место в таблице Восточной конференции.

4841