Врачи Клинического медико-хирургического центра вытащили из парня несколько угрожающих жизни осколков.

Омские врачи успешно провели сложную операцию по удалению осколков. Минно-взрывное осколочное ранение омич получил в зоне проведения СВО. Находился боец в военном госпитале, однако по ранению был комиссован и отправлен домой в Омск. Уже дома он заметил ухудшение здоровья, в частности, одышку. Это и стало причиной обращения к хирургам Клинического медико-хирургического центра.

Сложная операция была проведена заведующим хирургическим отделением № 2 КМХЦ Ильей Зятьковым. По его словам, сложность в этой операции представляет не само ранение, а извлечение инородных предметов. Бывает, что люди живут с осколками в теле, и они их не беспокоят, но так бывает не всегда.

Осколков оказалось два: 2 см и 2 мм. Их пришлось удалять из нижнедолевой легочной вены, ведущей к сердцу. Существовал риск, что осколок мигрирует и вызовет кровотечение или переместится в сердце и станет причиной остановки и смерти пациента. Врачам удалось сохранить легкое, а кровопотеря во время операции составила всего лишь 5 мл. На данный момент раненый выписан и находится дома, с родными.