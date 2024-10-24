Устроиться на высокую должность в правительстве может желающий из любого города.

Несколько дней назад hh.ru была опубликована вакансия замминистра дорожного хозяйства. Соискателю на должность предстоит участвовать в разработке и реализации документов стратегического планирования в сфере дорожного хозяйства, координировать деятельность подведомственных организаций, обеспечивать организацию транспортного обслуживания населения.

Стоит отметить, что получить этот пост сможет не каждый. Работодатель указал, что от сотрудника требуется высшее профессиональное образование, стаж работы в сфере дорожного хозяйства не менее 5 лет, а также знание федерального и регионального отраслевого законодательства, основных направлений и перспектив развития отрасли в регионе, основ теории управления.

Взамен работнику предлагают релокацию в город Ярославль (если кандидат из другого города) и заработную плату до 225 тыс. рублей, куда входят оклад, доплата за классный чин, а также ежемесячная, квартальная и годовая премии. Работодатель обещает трудоустройство в соответствии с законодательством о госслужбе, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней (зависит от стажа государственной гражданской службы), единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску и материальную помощь.

На сегодняшний день на вакансию откликнулось 59 человек. Однако у правительства Ярославской области есть еще 136 активных вакансий. Они также ищут замминистра транспорта, замминистра по строительству и ЖКХ и руководителя муниципального предприятия.