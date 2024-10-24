Знакомство на зоне переросло в поездку в безлюдное место и вымогательство 40 тыс. рублей.

В одном из дворов Омска группой лиц совершено разбойное нападение.

По предварительным данным, омич встретил троих бандитов у одного из домов на улице Завертяева. Между ними произошел конфликт. После нескольких ударов по телу, в том числе и с применением электрошокера, мужчину затолкали в машину и повезли на пустырь в микрорайоне Амур-2.

На месте избиения продолжились, но теперь трое сообщников стали требовать деньги. По телефону похитители требовали у сожительницы мужчины перевести на карту одного из них деньги. Просьба была выполнена, и на карту одного из преступников пришло 40 тыс. рублей. Получив деньги, группа скрылась.

Позже, уже в полиции, потерпевший рассказал, что узнал одного из нападавших. Они познакомились в колонии строгого режима. По этим данным преступники были найдены. Ими оказались трое мужчин, 21, 22 и 24 лет, неоднократно судимых ранее. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похитители были опознаны, и некоторые частично признали вину. Также стало известно, что украденные деньги были разделены поровну. Нападавшие помещены в изолятор.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.