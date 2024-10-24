Дети работали с природными материалами и создавали из них творческие композиции.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» продолжила серию образовательных мероприятий. В этот раз для школьников проводились мастер-классы в природном парке «Птичья гавань». Это мероприятие стало частью масштабного проекта, который направлен на экологическое просвещение жителей.

– Мы уделяем большое внимание образовательным, просветительским проектам, усиливая их прикладной характер, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Стремимся вовлечь в наши мероприятия как можно больше участников самых разных возрастов, делая особый акцент на детях. Все эти инициативы помогают развивать осознанность в вопросах бережного отношения к природе, способствуют повышению общей экологической культуры.

В мастер-классе приняли участие школьники 7–15 лет. Они подробно познакомились с парком «Птичья гавань», узнали, какие представители орнитофауны, в том числе краснокнижные виды, обитают на этой особо охраняемой природной территории. Затем под руководством специалистов ребята учились работать с природной фактурой и освоили авторскую технику декупажа на древесных спилах.

– Экологические уроки, мастер-классы, интерактивные мероприятия, которые мы организуем и проводим вместе с «Газпромнефть-СМ», всегда создают хороший резонанс, – рассказала начальник отдела научно-исследовательской деятельности природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко. – Они дают возможность узнать о природе Омской области намного больше, чем из любого учебника. Воспитание в человеке активной позиции и личной ответственности за окружающую среду – небыстрый процесс, но такие проекты помогают сделать его максимально качественным и результативным.

Это не первое мероприятие такого рода: например, ранее Омский завод смазочных материалов совместно со специалистами парка издал первый в регионе справочник, который систематизирует информацию о птицах, обитающих в природоохранной зоне. Был выпущен и онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу», в которой описывались интересные факты о представителях орнитофауны в нашем регионе. Волонтеры компании регулярно организуют интерактивные экскурсии для омичей с использованием профессиональной оптики, позволяющей наблюдать за птицами в естественной среде.