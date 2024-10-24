«Зеленая» комиссия при мэрии города во второй раз не согласовала владельцам кинотеатра запрос на вырубку 31 дерева.

Компании «Омь и К», владеющей кинотеатром «Маяковский», во второй раз не согласовали вырубку 31 дерева в расположенном рядом сквере. Владельцы кинотеатра хотят его благоустроить, но пока не находят понимания у мэрии, общественности и представителей Омской епархии. Так, департамент архитектуры лишь с шестого(!) раза согласовал проект благоустройства территории, а «зеленая» комиссия, видимо, настроена максимально долго не разрешать вырубку зеленых насаждений.

Бизнес-структура просит разрешения на вырубку 31 дерева, 10 погонных метров акации и обрезку 13 деревьев, включая два знаменитых абрикоса. Взамен компания заплатит в бюджет Омска более 320 тыс. рублей, высадит 159 деревьев (5 голубых елей, 9 дубов, 15 кленов, 2 рябины и 128 сосен) и 508 кустарников, а также засеет газоном 1700 кв. м территории.

– Мы участок приведем в прекрасный современный вид. Высадим вместо 31 дерева 159 крупномеров. В плане озеленения мы добавим достаточно много. Плюс заплатим восстановительную стоимость, – сказал на заседании комиссии представитель компании «Омь и К», слова которого приводит Город55.

Несмотря на все приведенные доводы, «зеленая» комиссия вновь отказала компании в вырубке деревьев, рекомендовав внести изменения в ранее утвержденный проект благоустройства с целью увеличения площади озеленения.