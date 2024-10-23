Нападающий хоккейного клуба Райан Спунер признался, что ждет именную футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск».

Канадский нападающий Райан Спунер, игравший за «Авангард» в прошлом сезоне и вернувшийся в команду 28 сентября, раскрыл много неформальных деталей своей жизни в Омске.

В частности, форвард высказался о футболках со своей фотографией и подписью «Не пытайтесь покинуть Омск». Лимитированную партию мерча омичи расхватали всего за сутки. Не отстает от них и нападающий.

– Я и себе такую футболку хочу. Вот жду, когда она у меня появится. Мне кажется, это классно, прикольно, – цитирует Спунера «Чемпионат».

Легионер признался, что вместе с другими легионерами любит коротать досуг за картами.

– Да, мы практически все свободное время проводим вместе, любим поиграть в карты – дома у кого-то или, например, в самолете. Ходим ужинать вместе, и здорово, когда есть такая компания, – заявил нападающий, видимо, намекая на знаменитый ужин в день своего возвращения в Омск.

Кроме того, Райан Спунер рассказал, что его жена приедет в Омск, как только разберется с документами. Легионер привык, что везде в России его называют Ложкиным, переводя фамилию с английского Spoons.