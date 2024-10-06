Эксклюзивный мерч разошелся за один вечер. В клубе пошли навстречу и выставили еще.

Омичи раскупили все футболки с Райаном Спунером, недавно вернувшимся в ХК «Авангард». На мерче изображено фото нападающего № 51 и провокационная надпись «Не пытайся покинуть Омск».

Стильные черные футболки за 1990 рублей штука появились на сайте клуба вчера вечером. А сегодня уже не осталось ни одного экземпляра.

Сам Райан Спунер уже делился в соцсетях, что успел заказать себе раритетную вещь.

В клубе пошли навстречу и выставили на продажу дополнительную партию футболок.