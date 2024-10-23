При этом площадь частных домов в четыре раза больше площади квартир в многоэтажках.

В Омской области уже построили 98,2 % жилья, запланированного на год. Как сообщили в облправительстве, в эксплуатацию ввели 687,6 тыс. кв. м:

в многоквартирных домах – 128,9 тыс. кв. м,

в частных домах – 559,4 тыс. кв. м.

Площадь нового жилья уже на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.