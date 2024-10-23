Спикер Владимир Корбут выразил свои сомнения в целесообразности превращения исторического места в жилой микрорайон.

Сегодня, 23 октября, после пленарного заседания Омского горсовета спикер городского парламента Владимир Корбут высказал свое мнение о перспективе застройки территории ТЭЦ-1 высотками.

История длится с 2021 года. Ранее возведение в этой локации жилого микрорайона одобрили на областном Архитектурно-градостроительном совете как «инвестиционную инициативу». Проект застройки разработало архитектурное бюро ASADOV для ГК «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко. Согласно планам, на стрелке Оми и Иртыша появится многоэтажка до 25 метров.

Против нового квартала в историческом центре выступило архитектурное сообщество. В качестве альтернативы известный краевед Никита Шалмин предложил сделать в этой локации общественно-деловое пространство с выходом на реку. Члены городского архитектурого совета проголосовали против жилого микрорайона.

Владимир Корбут предпочел соблюсти нейтралитет в резонансном споре. Но дал понять, что решающую точку должен поставить именно городской парламент.

– Градостроительный совет города и области широко обсуждает эту тему. Если возводить в зоне исторической застройки жилье, нужно обеспечить социальную и транспортную инфраструктуру, – заявил Корбут. – Поэтому вопрос пока открыт для обсуждения. Для строительства жилья потребуется менять градостроительные нормы, поэтому эта инициатива в любом случае пройдет через горсовет.

Как разрешится эта затянувшаяся архитектурная дискуссия, пока неясно.