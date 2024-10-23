Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На его месте хотят возвести детский художественный центр с кафе-мороженым.
В Омске выставили на продажу земельный участок на Красном Пути (между домами № 69 и 75), где располагается заброшенный сквер. Как сообщает «Город55», 1392 кв. м отвели под строительство детского художественного центра с кафе-мороженым под названием «АндерСон».
– Получены все ТУ, – сообщается в объявлении.
Отметим, что в июле компания «Загородный-2» бизнесменов Виталия и Михаила Ольшанских обратилась к городским чиновникам за разрешением застроить принадлежащий им участок. Для этого нужно было изменить вид разрешенного использования с зоны городской рекреации на общественно-деловую. Ранее мэрия отказывалась это делать.
Как выглядит эта территория, можно посмотреть в материале.
1169
·Экономика/Бизнес

На его месте хотят возвести детский художественный центр с кафе-мороженым.
В Омске выставили на продажу земельный участок на Красном Пути (между домами № 69 и 75), где располагается заброшенный сквер. Как сообщает «Город55», 1392 кв. м отвели под строительство детского художественного центра с кафе-мороженым под названием «АндерСон».
– Получены все ТУ, – сообщается в объявлении.
Отметим, что в июле компания «Загородный-2» бизнесменов Виталия и Михаила Ольшанских обратилась к городским чиновникам за разрешением застроить принадлежащий им участок. Для этого нужно было изменить вид разрешенного использования с зоны городской рекреации на общественно-деловую. Ранее мэрия отказывалась это делать.
Как выглядит эта территория, можно посмотреть в материале.
1169