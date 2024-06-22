Место, где хотят построить офисный центр, оставляет впечатление заброшенного.

Место, где хотят построить офисный центр, оставляет впечатление заброшенного.

На Красном Пути, рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Рабиновича», между банком и агентством недвижимости, располагается небольшой сквер площадью 1,4 тыс. кв. м. Участком под ним владеет ООО «Загородный-2» бизнесменов Виталия и Михаила Ольшанских . Компания обратилась к городским властям с просьбой изменить вид разрешенного использования на общественно-деловой. Это позволит убрать зеленые насаждения и возвести на их месте административное или офисное здание.

Вопрос должен был рассматриваться на заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, но был снят с повестки. Корреспондент «Омск-информа» отправился на место, чтобы узнать мнение жителей микрорайона по поводу судьбы зеленой зоны.

Сразу скажем, на сквер это место мало похоже. На небольшой территории растут два десятка деревьев: березы, сосны и другие. Пространство между ними густо заросло сорняками. Дорожки выложены плиткой, вдоль них стоят несколько фонарей. Кроме тени, которую в жаркие дни отбрасывают деревья, это место ничего не может предложить омичам. Здесь нет ни одной лавочки или детской площадки. Урн тоже не видно.

– Я здесь редко бываю, после того как переехала. Сегодня случайно. Что хотят построить офисный центр, не знала, – говорит одна из бывших жительниц микрорайона.

Для горожан эта зеленая зона является транзитной. О том, что деревья могут вскоре вырубить, никто из опрошенных корреспондентом прохожих не знал, но эта новость почти никого не возмутила.