Минтруд планирует проводить рейды с работодателями. Часть из них платит сотрудникам зарплату ниже МРОТ.

Накануне в министерстве труда и социального развития Омской области прошло первое заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Как заявили в ведомстве, в настоящее время выявлена необходимость мер по борьбе с этим явлением. Чиновники в том числе намерены использовать данные системы обязательного пенсионного страхования и проводить рейды с работодателями и населением.

– Также был поднят вопрос о создании рабочих групп на территории муниципальных образований региона и об организации взаимодействия межведомственной комиссии и рабочих групп. Было предложено включить в этот список представителей Омского областного Союза предпринимателей, – заявили в министерстве.

Управление ФНС по Омской области передало комиссии данные о работодателях, которые начисляли своим работникам зарплату ниже МРОТ. В ближайшее время эта информация будет распределена по месторасположению работодателей и отработана представителями рабочих групп. Власти собираются защищать трудовые и пенсионные прав граждан.

Отметим, что более 10 лет назад подобная комиссия существовала в мэрии Омска. На нее приглашались работодатели, платившие сотрудникам зарплату ниже МРОТ. Им в доступной форме разъяснялось о последствиях таких действий. Судя по всему, на областном уровне будет применяться аналогичная практика.