Хоккейная коробка в одном из микрорайонов Левобережья – наглядный результат большого экологического проекта сети АЗС «Газпромнефть».

Открытие детской спортивной площадки в микрорайоне Омский Кристалл (проспект Комарова, 15/3) вылилось в настоящий спортивный праздник. Как оказалось, местные жители не просто давно ждали этого события, но и сами приложили максимум усилий для того, чтобы оно состоялось.

– Раньше здесь была старая хоккейная коробка с грунтовым покрытием, на котором как весной, так и летом после любого дождя стояла вода. Ни в футбол, ни в хоккей не сыграешь. На общедомовом собрании встал вопрос о замене покрытия, но денег на это, естественно, не нашлось. Стали искать спонсора, обращались за помощью в различные организации и банки. В общей сложности написали больше ста писем, но откликнулись только представители сети АЗС «Газпромнефть». Хоккейную коробку нам фактически отстроили заново, покрыв ее инновационным материалом, – рассказал один из общественных кураторов проекта.

Особенностью нового спортивного объекта стало применение на нем покрытия из резиновой крошки – безопасного продукта переработки изношенных шин, сданных омскими автомобилистами в рамках экологических акций сети АЗС «Газпромнефть» «Зеленый – новый черный» в 2021–2023 годах. Проект направлен на развитие культуры правильной утилизации старых покрышек, предотвращение загрязнения окружающей среды и поддержку циркулярной экономики. Всего по итогам акций в 2021–2023 годах автомобилисты Омска сдали на переработку около 17 тонн старых шин. После переработки в резиновый гранулят они вернулись в Омск в виде покрытия спортивной площадки. Обновленная спортплощадка в омском микрорайоне Кристалл стала наглядным результатом акции.

С самого старта экологического проекта сети АЗС «Газпромнефть» его активно поддерживают игроки хоккейного клуба «Авангард», поэтому их появление на открытии спортплощадки было закономерным. Участниками дворового праздника стали: Антон Курьянов – один из самых результативных в прошлом нападающих, а ныне тренер клуба; Никита Холодилин – выпускник хоккейной академии «Авангард», прочно обосновавшийся в основном составе; Михаил Гуляев – один из самых перспективных защитников в российском хоккее.

– Уже несколько лет ХК «Авангард» поддерживает акции сети АЗС «Газпромнефть» по сбору старых шин на переработку. Уверен, жить экологично и внедрять привычки ответственного поведения в свою жизнь достаточно легко. Для этого, например, можно сдать изношенные покрышки на переработку. Вместе с жителями Омска нам удалось не только сделать город чище, но и дать шинам вторую жизнь, – объяснил свое участие в экологической акции Курьянов.

Антон Курьянов выступил судьей матча по хоккею с мячом, который состоялся в новой коробке. Холодилин и Гуляев вместе с воспитанниками хоккейной академии на время усилили две соперничающие дворовые команды – «Авангард» и «Омские ястребы». Такие названия команды взяли не случайно, ведь их участники являются страстными болельщиками.

– Пришла поддержать младшего сына – десятилетнего Егора. Сегодня он будет играть за команду «ястребов», а вообще, давно болеет за омский «Авангард». Это так здорово, что у Егора и его друзей появилась возможность не просто болеть за хоккеистов, но и самим побегать с клюшкой. Это, конечно, поддержит их интерес к спорту. А раз наша дворовая коробка покрыта современным травмобезопасным материалом, дети заодно и об экологии задумаются, – рассказала местная жительница Ирина Давыдова.

По ее словам, с формированием дворовых команд проблем не возникло. Как только информация о наборе появилась во внутридомовом чате и чате микрорайона, от желающих играть в хоккей не было отбоя. Организаторы не отказывали никому, лишь старались, чтобы формально соперничающие команды были равны по численному, возрастному и гендерному составу. Да, в команды набирали как мальчишек, так и девочек. И, как оказалось, такое решение было оправданным. Так, сыгравшая за «Авангард» Лилия Михальцо сумела забросить в ворота соперников три мяча и стать лучшим бомбардиром матча-открытия.

– Я занимаюсь в хоккейной академии «Авангард», играю в составе «Омской Ракеты». Живу в микрорайоне Кристалл, и теперь у меня появится еще больше возможностей для занятия любимым видом спорта. Вообще среди моих сверстников хоккеем увлекаются многие, так что коробку с резиновым покрытием мы давно ждали. Как оказалось, не зря. Будем играть, тренироваться, – поделилась впечатлениями от игры по обновленной площадке Лилия.

Первый проведенный на обновленной коробке матч закончился вничью – 5:5. Разгоряченные игрой участники увлеченно фотографировались со звездами омского хоккея, брали у них автографы. Между собой парни и девчонки обсуждали перспективы проведения матчей с командами из соседних микрорайонов Кузьминки и Тополиный. Синергия экологичности и спорта, ярким примером которой является проект «Зеленый – новый черный», позволит эти планы осуществить.