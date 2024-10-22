Болезнь передается через укусы насекомых и грызунов, а также через пищу.
С января по октябрь сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в Омской области два случая заражения туляремией. Показатель заболеваемости в этом году составляет 0,11 на 100 тыс. населения.
– Инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными кровососущими насекомыми (комар, слепень, клещ и др.) или непосредственно через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами (охота). Возможно инфицирование при употреблении продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), – предупредили в Роспотребнадзоре.
Симптомы туляремии: головная боль, слабость, мышечные боли, отсутствие аппетита, рвота, бред, возбужденное состояние.
Омская область относится к регионам, неблагополучным по риску заболевания людей туляремией.