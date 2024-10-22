Омск-Информ
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Глава региона убежден, что омичам это мероприятие понравится.
В Омске раскупили треть билетов и абонементов на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в декабре на льду «G-Drive Арены», сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он провел заседание оргкомитета с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом.
– У нас в регионе накоплен большой опыт организации и проведения спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и чемпионат России по фигурному катанию прошел на самом высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам, зрителям яркостью и масштабом. Убежден, что омичам и гостям нашего региона это мероприятие понравится, – сказал Хоценко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря.
·Спорт

Глава региона убежден, что омичам это мероприятие понравится.
В Омске раскупили треть билетов и абонементов на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в декабре на льду «G-Drive Арены», сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он провел заседание оргкомитета с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом.
– У нас в регионе накоплен большой опыт организации и проведения спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и чемпионат России по фигурному катанию прошел на самом высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам, зрителям яркостью и масштабом. Убежден, что омичам и гостям нашего региона это мероприятие понравится, – сказал Хоценко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря.