Региональное отделение СРЗП рассчитывает увеличить количество своих делегатов за счет мандатов в представительных органах власти новых муниципальных округов.

Партии «Справедливая Россия – За Правду» (СРЗП) 28 октября исполнилось 18 лет. В минувшие выходные на XIV съезде в Москве лидер партии Сергей Миронов объявил об обновлении идеологии на патриотический социализм. В телеграмме президента РФ Владимира Путина съезду СРЗП также было отмечено:

– C первых дней создания ваша партия занимает твердую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости.

Путин пожелал эсэрам реализации всех намеченных планов «на благо России и нашего народа».

В Омске также недавно прошла конференция СРЗП, которая стала площадкой для обсуждения важнейших социальных и внутрипартийных вопросов. Ее участники проанализировали работу депутатов на территориях муниципальных округов, подняли наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются жители в регионе, обменялись опытом. Самые активные местные отделения по результатам работы за год были отмечены благодарственными письмами.

Говоря о ближайших задачах омских справедливороссов, председатель регионального отделения Андрей Жуковский отметил важность предстоящих муниципальных выборов. Напомним, что в рамках усовершенствования административно-территориального деления Омской области в регионе на базе существующих сельских поселений создаются новые образования со статусом муниципальных округов. Во вновь образованных округах предстоит избрать свои советы депутатов. Выборы в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском муниципальных округах пройдут 15 декабря текущего года.

В настоящее время на территориях этих семи округов работает 41 депутат, представляющий СРЗП, но после проведения декабрьских и мартовских муниципальных выборов их может стать значительно больше. Андрей Жуковский поставил перед своими однопартийцами задачу по обеспечению избрания в каждый представительный орган власти не менее 1-2 депутатов, выдвинутых «Справедливой Россией – За Правду». Для этого нужно будет найти новые, более эффективные формы метода работы с избирателями. Курировать это направление будет депутат Законодательного собрания Омской области на профессиональной постоянной основе, член парламентской фракции «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Гуселетов. Выступая перед участниками конференции он взял на себя персональную ответственность за все этапы выборной кампании: от подбора кандидатов до формирования состава наблюдателей на каждом избирательном участке.

Учитывая все это, предвыборная кампания омских справедливороссов обещает быть яркой и интересной. В свою очередь социология указывает на хорошие шансы СРЗП проявить себя на декабрьских выборах.