Омск-Информ
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·Общество

В доме на 2-й Трамвайной всего 156 квартир.
Сегодня омский Росреестр зарегистрировал новую девятиэтажку в Ленинском округе. Здание, которое построило АО «Завод сборного железобетона № 6», располагается по адресу: 2-я Трамвайная, 41.
В доме 156 квартир: 92 – однокомнатные и 64 – двухкомнатные. Площадь дома составляет 10,4 тыс. кв. м. Из них 7,3 тыс. кв. м занимают жилые помещения. Дом оборудован четырьмя лифтами и четырьмя инвалидными подъемниками.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию департамент архитектуры и градостроительства выдал 18 октября. Документы на регистрацию в Росреестр поступили вчера, 21 октября. 
·Общество

В доме на 2-й Трамвайной всего 156 квартир.
Сегодня омский Росреестр зарегистрировал новую девятиэтажку в Ленинском округе. Здание, которое построило АО «Завод сборного железобетона № 6», располагается по адресу: 2-я Трамвайная, 41.
В доме 156 квартир: 92 – однокомнатные и 64 – двухкомнатные. Площадь дома составляет 10,4 тыс. кв. м. Из них 7,3 тыс. кв. м занимают жилые помещения. Дом оборудован четырьмя лифтами и четырьмя инвалидными подъемниками.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию департамент архитектуры и градостроительства выдал 18 октября. Документы на регистрацию в Росреестр поступили вчера, 21 октября. 