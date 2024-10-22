Омск-Информ
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·Происшествия

Ему также придется выплатить пострадавшему 600 тыс. рублей в качестве компенсации.
Кировский районный суд Омска вынес приговор 16-летнему водителю, который сбил 9-летнего мальчика во дворе дома на бульваре Архитекторов. В наказание за нарушение ПДД парню назначили 3 года лишения свободы условно, на 2 года запретили водить машины и обязали заплатить пострадавшему 600 тыс. рублей.
Напомним, авария произошла 19 сентября прошлого года. В суде установлено, что подросток без прав ехал на неисправной машине ВАЗ-21074. Во дворе дома № 12/1 на бульваре Архитекторов из-за припаркованных машин ему под колеса выбежал ребенок.
Мальчик получил тяжелые травмы, а виновник сбежал, но почти сразу вернулся на место аварии, объяснив бегство шоком. Оказалось, машину он купил за месяц до происшествия за 50 тыс. рублей для перепродажи и иногда ездил без разрешения родителей.
·Происшествия

Ему также придется выплатить пострадавшему 600 тыс. рублей в качестве компенсации.
Кировский районный суд Омска вынес приговор 16-летнему водителю, который сбил 9-летнего мальчика во дворе дома на бульваре Архитекторов. В наказание за нарушение ПДД парню назначили 3 года лишения свободы условно, на 2 года запретили водить машины и обязали заплатить пострадавшему 600 тыс. рублей.
Напомним, авария произошла 19 сентября прошлого года. В суде установлено, что подросток без прав ехал на неисправной машине ВАЗ-21074. Во дворе дома № 12/1 на бульваре Архитекторов из-за припаркованных машин ему под колеса выбежал ребенок.
Мальчик получил тяжелые травмы, а виновник сбежал, но почти сразу вернулся на место аварии, объяснив бегство шоком. Оказалось, машину он купил за месяц до происшествия за 50 тыс. рублей для перепродажи и иногда ездил без разрешения родителей.