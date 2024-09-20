Ребенок получил тяжелые травмы, а сбивший его водитель скрылся с места аварии.

Прокуратура Кировского округа Омска выступила в прениях по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка. Парень обвиняется в совершении преступления по п. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Он совершил ДТП, в результате которого серьезно пострадал ребенок.

Инцидент произошел вечером 19 сентября 2023 года. Не имея прав и управляя технически неисправным автомобилем ВАЗ-21074, юный водитель легковушки во дворе дома по адресу: бульвар Архитекторов, 12/1, сбил выбежавшего из-за припаркованных машин 9-летнего мальчика. После чего виновник ДТП скрылся с места преступления. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Спустя непродолжительное время подросток-водитель вернулся на место аварии, объяснив свое бегство шоковым состоянием. Юноша рассказал, что за месяц до ДТП купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тыс. рублей для дальнейшей продажи. По словам подростка, он время от времени без разрешения родителей ездил на автомобиле.

Вину в совершении преступления подросток признал частично. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Родители пострадавшего школьника также заявили гражданский иск о взыскании с водителя 1,5 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.