Это необходимо для ремонта труб.

На следующей неделе омский водоканал вновь запланировал ремонт сетей. В связи с этим во вторник, 22 октября, с 03:00 до 24:00 под отключения попадают частные дома в поселке Чукреевка, а также дома на улицах Веселой, Кольцевой, Папанина, Титова, Деловой, Верхнеднепровской, Меридиальной, Чукреевской, Полевой, 1-3 Новороссийских, ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик».

С 10:00 до 23:00 воду отключат по адресам:

Вокзальная, 22;

Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39, 40, 42;

Гризодубовой, 20, 33, 37;

Павлова, 31

Красный переулок, 1,3.

Машины с питьевой водой установят около дома № 38 на улице Карбышева с 10:00 до 15:00 и около дома № 22 на Вокзальной с 15:00 до окончания работ.