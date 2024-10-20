Это необходимо для ремонта труб.
На следующей неделе омский водоканал вновь запланировал ремонт сетей. В связи с этим во вторник, 22 октября, с 03:00 до 24:00 под отключения попадают частные дома в поселке Чукреевка, а также дома на улицах Веселой, Кольцевой, Папанина, Титова, Деловой, Верхнеднепровской, Меридиальной, Чукреевской, Полевой, 1-3 Новороссийских, ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик».
С 10:00 до 23:00 воду отключат по адресам:
- Вокзальная, 22;
- Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39, 40, 42;
- Гризодубовой, 20, 33, 37;
- Павлова, 31
- Красный переулок, 1,3.
Машины с питьевой водой установят около дома № 38 на улице Карбышева с 10:00 до 15:00 и около дома № 22 на Вокзальной с 15:00 до окончания работ.
Ранее сообщалось, что без воды в этот день также останутся садовое товарищество «Испытатель», СТ «Факел» и СТ «Любитель-4».