Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Отключения планируются на следующей неделе для ремонта сетей.
В следующий вторник, 22 октября, Омский водоканал будет ремонтировать сети около дома № 12 на улице Сибмисовской. В связи с этим с 11:00 до 15:00 омичей ожидают отключения холодной воды.
Адреса отключений:
  • Сибмисовская, 1;
  • Каховского, 3/2;
  • садовое товарищество «Испытатель»;
  • садовое товарищество «Факел»;
  • садовое товарищество «Любитель-4».
Подвоз воды организовывать не будут.
·Общество

Отключения планируются на следующей неделе для ремонта сетей.
В следующий вторник, 22 октября, Омский водоканал будет ремонтировать сети около дома № 12 на улице Сибмисовской. В связи с этим с 11:00 до 15:00 омичей ожидают отключения холодной воды.
Адреса отключений:
  • Сибмисовская, 1;
  • Каховского, 3/2;
  • садовое товарищество «Испытатель»;
  • садовое товарищество «Факел»;
  • садовое товарищество «Любитель-4».
Подвоз воды организовывать не будут.