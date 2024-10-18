Омск-Информ
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·Общество

Маршруты № 2, 4, 8 и 9 будут ездить только до трамвайного депо.
Сегодня вечером в Ленинском округе Омска временно изменят маршруты трамваев. Как сообщили в департаменте транспорта, они будут ездить в направлении улицы Котельникова по укороченным схемам до трамвайного депо:
  • № 2 – с 21:20;
  • № 4 – с 20:20; 
  • № 8 – с 20:40; 
  • № 9 – с 20:50.
Изменения будут действовать до 5:30 19 октября.
Корректировки вводятся из-за капитального ремонта трамвайного пути в районе пересечения улиц Котельникова и Марченко.
·Общество

Маршруты № 2, 4, 8 и 9 будут ездить только до трамвайного депо.
Сегодня вечером в Ленинском округе Омска временно изменят маршруты трамваев. Как сообщили в департаменте транспорта, они будут ездить в направлении улицы Котельникова по укороченным схемам до трамвайного депо:
  • № 2 – с 21:20;
  • № 4 – с 20:20; 
  • № 8 – с 20:40; 
  • № 9 – с 20:50.
Изменения будут действовать до 5:30 19 октября.
Корректировки вводятся из-за капитального ремонта трамвайного пути в районе пересечения улиц Котельникова и Марченко.