Стали известны победители конкурса омской «Экошколы». Главный приз – 1 млн рублей достался сельскому детскому саду, собравшему более 35 тонн вторсырья.

Сегодня, 18 октября, в правительстве Омской области прошло очень необычное мероприятие. Главными героями на нем стали дети, которые полгода занимались раздельным сбором вторсырья и сдавали его для дальнейшей переработки.

Итоги регионального конкурса по сбору вторсырья Омской области «Экошкола» торжественно подведены, победители получили заслуженные награды.

Напомним, что конкурс стартовал в марте этого года. В этом полезном во всех отношениях и увлекательном соревновании приняли участие детские образовательные учреждения. Идея раздельного сбора вторсырья с пользой для природы и возможностью выиграть суперприз объединила около 30 тысяч детей разного возраста из 160 школ и детсадов. Причем это не только омичи, но ребята из сел всей большой Омской области. Кстати, диспетчером и талисманом «Экошколы» стал серо-рыжий полосатый кот Магнитик. Не виртуальный, а вполне реальный, которого нашли в мусорном контейнере зимой. От его имени в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм» создана страница, где регоператор ведет экопросвещение детей. Сам конкурс «Экошкола» также полностью освещался онлайн на странице группы во «ВКонтакте» «Кот Магнитик» https://vk.com/id845836277

Естественно, Магнитик не мог пропустить столь важное событие – он стал особым гостем церемонии награждения побудителей конкурса!

Но для начала расскажем, что же происходило с отсортированным вторсырьем? За ним приезжал экомобиль регионального оператора. Всего он объехал 24 района Омской области, перевез 216 тонн вторсырья, преодолев 39 тысяч километров. Много это или мало? Для сравнения: это расстояние равно четырем путешествиям от Москвы до Владивостока и обратно (около 9288 км в одну сторону).

Участвуя в конкурсе, дети убедились, что сбор вторсырья – не только увлекательно, полезно для окружающей среды, но и может быть выгодно. Каждый килограмм и даже грамм собранных и сданных вторичных ресурсов приносил участникам деньги. Омские школы и детские сады заработали на вторсырье в рамках проекта «Экошкола» целых 2 миллиона рублей!

Итак. Главный приз – 1 миллион рублей – достался МБДОУ «Детский сад сельхозтехникума», который собрал 35 тонн 246 кг вторсырья. В перерасчете на одного ребенка это более 400 кг. Конечно же, детям помогали родители, воспитатели, родственники, дедушки, бабушки и даже выпускники детсада.

Среди других победителей – Екатериновская общеобразовательная школа Москаленского района, детский сад «Горячеключевской» из Омского района и городская гимназия № 9. За полгода участники конкурса собрали и сдали 216 тонн вторичных ресурсов.

Были отмечены и особые достижения в конкурсе. Жюри выделило ученика гимназии № 96 Вячеслава Скокова, который установил личный рекорд: собрал и сдал в экопункты за полгода 870 килограммов вторсырья! Вячеслав награжден в номинации «Экогерой-рекордсмен».

Проект «Экотерем» собрал и сдал 1463,2 кг вторсырья – это 209 кг на человека! Руководитель Евгения Ворокосова награждена в номинации «Зеленый наставник».

Денис Художитков – «Зеленый видеоблогер», он активно рассказывал в соцсетях о конкурсе «Экошкола».

Миша Пономарев собрал 301 кг вторсырья! Но это не единственное достижение мальчика. Когда гимназия № 150 еще не была участником конкурса, Миша и его папа решили сами подать заявку от учебного заведения. Вскоре гимназия тоже присоединилась к замечательному делу по сбору вторсырья. Номинация «Лучший семейный проект».

А самой маленькой участнице конкурса всего три года – Полина Кузьмина награждена в номинации «Маленький защитник природы». Вместе с мамой девочка сдает вторсырье в экопункты.

Уточним, что награды, включая дипломы, кубки, сертификаты и ценные подарки, победителям вручили первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина, министр образования Иван Кротт и депутат Заксобрания Игорь Колодежный.

– Особую благодарность хочу выразить педагогам и родителям, которые поддерживали и вдохновляли детей на протяжении всего конкурса. Вы помогаете детям понять, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в своем городе, деревне, поселении. Я убежден, что каждый участник конкурса уже победитель, потому что сделал шаг к чистому и здоровому будущему. Я надеюсь, что эти достижения станут стимулом для дальнейших экологических инициатив. Региональный оператор будет продолжать поддерживать такие инициативы. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш мир лучше и чище. Спасибо за вашу активность и неравнодушие! – сказал гендиректор регионального оператора «Магнит», обращаясь к участникам церемонии награждения.

И конечно, нельзя не сказать, что этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям детей, родителей, воспитателей, бабушек и дедушек. Проект по праву можно назвать семейным, и он символизирует Год семьи.

Конкурс завершился, однако школы могут продолжить защищать природу, разделяя отходы. Экомобиль регионального оператора всегда готов примчаться в любой район Омской области за вторсырьем. Ну и не забываем, что на этом можно заработать – оплата по действующим рыночным ценам.

Диспетчерская «Экошколы» продолжает свою работу в прежнем режиме на странице группы в VK: «Кот Магнитик» всегда на связи.