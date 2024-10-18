Омск-Информ
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·Общество

Провести ремонт власти планируют уже в этом году.
Вчера омские чиновники объявили аукцион на замену 1905 метров барьерного ограждения на метромосту (мост имени 60-летия Победы). По данным портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили почти 13,8 млн рублей.
Заявки от предпринимателей принимают до 25 октября. Выбрать подрядчика планируется 29 октября, а провести работы – до 20 декабря.
·Общество

Провести ремонт власти планируют уже в этом году.
Вчера омские чиновники объявили аукцион на замену 1905 метров барьерного ограждения на метромосту (мост имени 60-летия Победы). По данным портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили почти 13,8 млн рублей.
Заявки от предпринимателей принимают до 25 октября. Выбрать подрядчика планируется 29 октября, а провести работы – до 20 декабря.