В Омской области подготовлен законопроект, позволяющий привлечь больше внебюджетных источников финансирования для инвестпроектов.

На заседании комитета финансовой и бюджетной политики регионального парламента депутаты рассмотрели проект регионального Закона № 1793-7 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Законопроект направлен на поддержку инвесторов и организаций в различных сферах деятельности.

Пояснения к документу дала министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко. В настоящее время предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество для организаций, заключивших концессионное соглашение в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Предлагается расширить категорию льготников налогоплательщиками, заключившими соглашение о государственно-частном партнерстве в рамках Закона № 224-ФЗ. Смысл в том, чтоб создать условия для ведения инвестиционной деятельности на территории Омской области, а также расширить варианты привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации в Омской области инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Изменения, в частности, предусматривают освободить от уплаты налога на имущество в 2024 году организации, занимающиеся на территории Омской области забором, очисткой и распределением воды, а также тех, кто производит пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Вместе с тем в соответствии с федеральным законодательством планируется увеличение предельной налоговой ставки на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 3 млн рублей до 10 млн рублей.

Члены комитета финансовой и бюджетной политики решили рекомендовать областному парламенту принять доработанный проект Закона № 1793-7 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» сразу в первом и во втором чтениях.

Добавим, что соответствующий вопрос значится в повестке ближайшего пленарного заседания Заксобрания Омской области.