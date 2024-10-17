Сейчас власти ищут поставщика.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило конкурс на поставку технической соли, которой посыпают дороги для борьбы с гололедом. На это из бюджета выделили 56,5 млн рублей.

Заявки от предпринимателей принимают до 17 октября. Подрядчику, которого выберут 21 октября, предстоит доставлять соль по заявкам заказчика с 16 декабря до 28 февраля.

Только ночью и утром 11 октября на городских дорогах, мостах и тротуарах использовали 160 тонн пескосоляной смеси.