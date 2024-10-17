Омск-Информ
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·Происшествия

Ему грозит до пяти лет принудительных работ.
В Полтавский районный суд Омской области поступило уголовное дело главы Еремеевского сельского поселения. По данным Rusprofile, с 2018 года этот пост занимает Камо Петросян. Чиновника обвиняют в халатности, то есть неисполнении обязанностей, что повлекло смерть человека.
По версии следствия, 20 июня глава устно распорядился выгрузить купленный администрацией щебень на проезжую часть улицы Победы в деревне Коконовке. Дорожные знаки и ограждения при этом никто не поставил.
В ночь с 20 на 21 июня в кучу щебня врезался 53-летний мужчина на мотоцикле. Мотоцикл опрокинулся, и водитель погиб на месте.
·Происшествия

Ему грозит до пяти лет принудительных работ.
В Полтавский районный суд Омской области поступило уголовное дело главы Еремеевского сельского поселения. По данным Rusprofile, с 2018 года этот пост занимает Камо Петросян. Чиновника обвиняют в халатности, то есть неисполнении обязанностей, что повлекло смерть человека.
По версии следствия, 20 июня глава устно распорядился выгрузить купленный администрацией щебень на проезжую часть улицы Победы в деревне Коконовке. Дорожные знаки и ограждения при этом никто не поставил.
В ночь с 20 на 21 июня в кучу щебня врезался 53-летний мужчина на мотоцикле. Мотоцикл опрокинулся, и водитель погиб на месте.