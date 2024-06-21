Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Полтавском районе.
Сегодня около 03:00 в селе Коконовка Полтавского района Омской области 53-летний водитель мотоцикла «Урал» врезался в кучу щебня. Транспорт опрокинулся, и мужчина погиб. В полиции проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.
Отметим, что за последние сутки на дорогах Омска и области случилось 55 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, четверо получили травмы. Сотрудники ГИБДД составили 548 протоколов на омичей за нарушение ПДД. Пьяными за рулем поймали 9 водителей.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Полтавском районе.
Сегодня около 03:00 в селе Коконовка Полтавского района Омской области 53-летний водитель мотоцикла «Урал» врезался в кучу щебня. Транспорт опрокинулся, и мужчина погиб. В полиции проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.
Отметим, что за последние сутки на дорогах Омска и области случилось 55 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, четверо получили травмы. Сотрудники ГИБДД составили 548 протоколов на омичей за нарушение ПДД. Пьяными за рулем поймали 9 водителей.