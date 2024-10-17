До конца года подрядчик должен закрыть тепловой контур, чтобы работать при низких температурах.
Мэр Омска Сергей Шелест раскрыл подробности строительства гимназии № 88 в Омске. Ее возводят с мая, взамен снесенного и пришедшего в негодность здания 1955 года постройки. Фишкой проекта является то, что новое учреждение отстраивают по типовому проекту 1949 года из московских архивов. Как уточнил глава города, учреждение «доросло» до третьего этажа. Ежедневно на объекте трудятся порядка 80 человек. До конца года планируется закрыть тепловой контур. Это позволит работать при низких температурах.
– Все необходимые коммуникации к стройплощадке подведены, проделана большая работа по устройству кольцевого дренажа, что позволит избегать подтопления здания во время весны, – отметил Шелест. – Кстати, в подвале теперь нормальный бетонный пол – раньше была просто земля – это позволит образовательному учреждению использовать подвальное помещение для технических нужд.
Компания «Домострой» предполагает возвести здание к 1 сентября следующего года. Стоимость проекта составляет 381 млн рублей.